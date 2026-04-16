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घबराइए मत.. बच्चे के इलाज में नहीं आने देंगे कोई बाधा, CM योगी इलाज में देंगे आर्थिक मदद
गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले. सीएम ने तसल्ली से सभी की परेशानियां सुनीं और मदद का आश्वासन दिया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक महिला को आश्वासन दिया कि वह उसके बेटे के इलाज में आर्थिक मदद देंगे. गोरखपुर प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान श्रावस्ती से आई एक महिला ने गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे के इलाज में मदद का अनुरोध किया. साथ में आए बच्चे को देखकर मुख्यमंत्री योगी भावुक हो गए.
आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे और इलाज में आर्थिक सहायता देंगे
मुख्यमंत्री ने महिला से आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा. जब महिला ने बताया कि उसका कार्ड नहीं बना है तो मुख्यमंत्री ने कहा- घबराइए मत, बच्चे के इलाज में कोई भी बाधा नहीं आने देंगे. आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे और विवेकाधीन कोष से भी बच्चे के इलाज में आर्थिक सहायता देंगे. महिला का प्रार्थना पत्र लेकर उन्होंने मौके पर मौजूद अफसरों को इस निर्देश के साथ हस्तगत किया कि इसे श्रावस्ती के जिलाधिकारी को भेजकर आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए. साथ ही डीएम के जरिये इलाज का एस्टीमेट भी शासन को उपलब्ध कराया जाए.
इत्मीनान से बात सुनते हुए प्रार्थना पत्र लिए
गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले. महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने लगी कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना. इत्मीनान से बात सुनते हुए उनके प्रार्थना पत्र लिए. पास में खड़े अधिकारियों को समस्या समाधान हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए. अलग-अलग मामलों से जुड़े समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतोषप्रद होना चाहिए.
हर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित
जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं. उन्होंने उनसे मिलने आए लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा, घबराइए मत. सरकार हर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी.
भू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश
अपराध व जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों व भू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई थीं. मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को दुलारा और चॉकलेट के साथ आशीर्वाद दिया. (यह खबर एजेंसी से ली गई है. )
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