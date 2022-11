CM योगी बोले- अपराधियों के खिलाफ सरकार के सख्त रुख से उद्योगों के लिए UP निवेशकों का पसंदीदा राज्य बना

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार के अपराध और अपराधियों के खिलाफ कड़े रुख से उद्योग के बीच सुरक्षा का भाव आया है. उन्होंने राज्य में होने वाले निवेशक सम्मेलन की जानकारी देते हुए यह बात कही. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पारदर्शी नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है. इससे कारोबार करना सुगम हुआ है. उन्होंने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 18 देशों में प्रचार-प्रसार और बैठकें आयोजित करने की घोषणा की.

राजधानी लखनऊ में अगले साल 10 से 12 फरवरी को होने वाले उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि यह सम्मेलन आर्थिक विकास में सहयोग के लिये वैश्विक औद्योगिक दुनिया को एक एकीकृत मंच प्रदान करने में उपयोगी होगा. राज्य सरकार ने सम्मेलन के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने को लेकर 18 देशों और देश के सात शहरों में विभिन्न बैठकों और प्रचार-प्रसार की योजना बनायी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मेलन के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है.