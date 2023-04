Hindi Uttar Pradesh

ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन कहीं भी सड़क पर नहीं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, सभी को पता है कि ये कानून का राज है: CM योगी

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज ईद है, नमाज पढ़ी जा रही, राज्य में कोई दंगे नहीं हुए, किसी का आना-जाना प्रभावित नहीं होता है, शांति है और यह इसलिए है, क्योंकि हर कोई जानता है कि कानून सभी के साथ समान व्यवहार करता है

फाइल फोटो

लखनऊ : यूपी के सीएम ( UP CM ) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने आज शनिवार को कहा, आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं हो रही, कोई आवागमन बंद नहीं है, क्योंकि सभी को मालूम है कि ये कानून का राज है और ये सब के लिए समान है.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने आज शनिवार को कहा, आज ईद है और राज्य में कोई दंगे (It’s Eid And No Riots In UP) नहीं हुए हैं. किसी का आवागमन प्रभावित नहीं होता है. कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है. शांति है और यह इसलिए है क्योंकि हर कोई जानता है कि कानून सभी के साथ समान व्यवहार करता है. यह तभी संभव है जब संवेदनशील प्रशासन हो.

आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है लेकिन कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं हो रही, कोई आवागमन बंद नहीं है क्योंकि सभी को मालूम है कि ये कानून का राज है और ये सब के लिए समान है: उ.प्र. CM योगी आदित्यनाथ pic.twitter.com/8g5A9GLPUs — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 22, 2023

योगी ने कहा था- अब कोई अपराधी और माफिया किसी को फोन पर डरा धमका नहीं सकता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 अप्रैल को बड़ा बयान दिया था. सीएम योगी ने कहा, अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी बिजनेसमैन को फोन पर डरा धमका नहीं सकता है. उत्तर प्रदेश आज आपको बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी देता है. सीएम योगी का यह बयान माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को मीडिया के कैमरों के सामने और पुलिसकर्मियों के घेरे के बीच तीन शूटरों की फायरिंग में हुई हत्या के तीन दिन बाद आया था.

अतीक-अशरफ की हत्या के बाद के बाद योगी कहा था-प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज प्रदेश उनके लिए संकट

बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 अप्रैल को एक कार्यक्रम में कहा, जिसके नाम से लोग डरते थे, आज लोगों को डरने की जरूरत नहीं है. जो पहले प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज प्रदेश उनके लिए संकट बनता जा रहा है. सीएम योगी ने कहा था, अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी बिजनेसमैन को फोन पर डरा धमका नहीं सकता है. उत्तर प्रदेश आज आपको बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी देता है.

ऐसा प्रशासन जब रहेगा, तब वह जन-विश्वास का प्रतीक बनेगा… pic.twitter.com/GpPuQ5EW3k — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 22, 2023

उत्तर प्रदेश बेहतरीन कानून व्यवस्था की गांरटी आपको देता है

सीए योगी ने कहा था, 2012 से 2017 के बीच 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे. 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से 2023 में एक भी बार दंगा यूपी में नहीं हुआ है. एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा. उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी और ये निवेश के लिए और बिजनेस करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है. वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अन्दर नहीं है, अब अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी बिजनेसमैन को फोन पे डरा धमका नहीं सकता है. कोई नहीं डरा धमका नहीं सकता.

दो अन्य चलन यूपी में थे, हमने स्टेट कनेक्टीविटी को फोरलेन के साथ जोड़ चुके

सीए योगी ने कहा था, उत्तर प्रदेश आज आपको बेहतरीन कानून व्यवस्था की गांरटी आपको देता ही है. लेकिन दो अन्य चलन यूपी में थे, जहाँ से यूपी में घुसो, जहां सड़कों में गड्ढ़े दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है. लेकिन आज हमने उत्तर प्रदेश की स्टेट कनेक्टीविटी को फोरलेन के साथ जोड़ चुके हैं.

मुख्यमंत्री ने ईद-उल-फितर के अवसर पर राज्य के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी

उत्तर प्रदेश में शनिवार को ईद-उल-फितर मनाने के लिए सभी क्षेत्रों से जुड़े लोग जुटे और एक-दूसरे को त्योहार की बधाई दी. वहीं मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक ट्वीट में कहा गया है, ”मुख्यमंत्री ने ईद-उल-फितर के अवसर पर राज्य के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद का त्योहार खुशियों का संदेश लेकर आता है. यह त्योहार शांति और सद्भाव का संदेश देता है. ईद के मौके पर सभी को सद्भावना को और मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए. मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी एहतियात बरतते हुए ईद-उल-फितर मनाएं.

राज्य में ईद की नमाज सभी 31,838 स्थानों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि राज्य में ईद की नमाज सभी 31,838 स्थानों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई. उन्होंने कहा, “सभी के प्रयासों और कुशल प्रबंधन के कारण कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है. लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में ईद के मौके पर विशेष नमाज अदा की गई, जहां बुजुर्ग और जवान एक-दूसरे को गले मिले और एक-दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आए.

ईदगाह जाने वालों में प्रमुख रूप से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल

ईदगाह जाने वालों में प्रमुख रूप से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल थे, जिन्होंने जोर देकर कहा कि यह दिन भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है. लखनऊ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी और कांग्रेसी नेता भी ईदगाह पर नजर आए. इससे पहले शुक्रवार को मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के सदर (अध्यक्ष) मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और ईदगाह लखनऊ के काजी-ए-शहर ने ऐलान किया था कि चांद नजर आ गया है और शनिवार को ईद-उल-फितर मनाई जाएगी. रमजान के महीने के आखिरी शुक्रवार को जुमा अलविदा की नमाज मुस्लिम समुदाय ने राज्य की मस्जिदों में अदा की, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. (भाषा-ani)

