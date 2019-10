लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की दुर्लभ कार्रवाई के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ-संरक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में सोमवार को महराजगंज के जिलाधिकारी समेत पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया. मुख्‍यमंत्री ने निराश्रित गोवंशीय पशुओं के रखरखाव में लापरवाही की लगातार मिल रही शिकायतों की जांच के बाद ये कड़ा कदम उठाया है.

मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने लखनऊ में मीडियाकर्मियों संवाददाताओं को बताया कि गौ-संरक्षण में लापरवाही बरतने वाले महराजगंज के जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय, गो-सदन के नामित सदस्य एवं निचलौल तहसील के तत्कालीन उप जिलाधिकारी देवेन्द्र कुमार तथा वर्तमान उप जिलाधिकारी सत्यम मिश्रा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव उपाध्याय तथा निचलौल के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वी.के. मौर्य को मुख्यमंत्री के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है.

UP Chief Secretary:DM AN Upadhyay&4 officials have been suspended after a committe found them guilty of irregularities in maintenance of cow shelters in Maharajganj. There were supposed to be 2,500 cattles but only 954 cattles were found. It appears to be a case of financial scam https://t.co/so0VrAmtJV pic.twitter.com/vDADOhP6cj

— ANI UP (@ANINewsUP) October 14, 2019