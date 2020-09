लखनऊ: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था में शिथिलता तथा भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मंगलवार को प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित को सस्‍पेंड कर दिया है. निलंबन की अवधि में अभिषेक दीक्षित लखनऊ में पुलिस महानिदेशक कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे. Also Read - यूपी: विधान परिषद सदस्‍य श्रीराम सिंह यादव का कोरोना वायरस संक्रमण से निधन

अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने मंगलवार को एक बयान में बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज के रूप में तैनाती की अवधि में दीक्षित द्वारा अनियमितताएं किए जाने तथा शासन व मुख्यालय के निर्देशों का अनुपालन सही ढ़ंग से नहीं किए जाने का आरोप है.

Abhishek Dixit, Senior Superintendent of Police, Prayagraj has been suspended for alleged negligence in law and order situation, and corruption.

