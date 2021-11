UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने एआइएमआइएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के दिए गए बयान पर पलटवार किया है और साथ ही धमकी देते हुए कहा है कि हम ऐसे उपदेशकों से सख्ती से निपटना जानते हैं. कानपुर में हो रही बीजेपी की बूथ लेवल मीटिंग को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताते हुए कहा कि यहां माहौल ना बिगाड़ें. उन्होंने कहा कि अब्बाजान और चाचाजान वाले अगर माहौल बिगड़ने का काम करेंगे तो सरकार उनसे सख्ती से निपटना भी जानती है.Also Read - UP News: यमुना एक्सप्रेसवे का बदल जाएगा नाम! होगा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, जानिए वजह

I want to warn that person who is invoking feelings in the name of CAA, I want to say to these preachers of ‘Abba Jaan’ and ‘Chacha Jaan’ that if they try to do it then the state govt knows how to handle it strictly: CM Yogi Adityanath in Kanpur pic.twitter.com/sBwIJcon5O

— ANI UP (@ANINewsUP) November 23, 2021