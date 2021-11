UP, Uttar Pradesh, CM Yogi, Akhilesh Yadav, BJP, SP UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (CM Yogi) ने शनिवार को बेसिक शिक्षा परिषद (पहली से आठवीं तक की कक्षाओं) के एक करोड़ 80 लाख छात्र-छात्राओं को स्कूल ड्रेस, स्वेटर, जूता-मोजा, बैग खरीदने के लिए अभिभावकों के खातों में 1100 रुपए प्रति छात्र की दर से ऑनलाइन धनराशि अंतरित की. वहीं, ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि शिक्षा अधूरी हो, संस्‍कारहीन हो, शिष्टाचार विहीन हो तो आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि व्यक्ति राष्ट्र नायक और राष्ट्रद्रोही के बीच कोई अंतर महसूस करता है.Also Read - VIDEO: पूर्व मंत्री को रोकने पर भड़के BJP सांसद बोले- ''आंखें निकाल ली जाएंगी और हाथ काट दिए जाएंगे...''

Lucknow: CM Yogi Adityanath today initiated the process to transfer Rs 1100 each in the bank accounts of the parents of 1.80 crore students of the state, for purchasing school uniforms, sweaters, bags, shoes and socks. pic.twitter.com/J8eGttuEL0

