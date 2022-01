CM yogi, yogi Adityanath, UP Elections 2022: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को समाजवादी पार्टी (सपा) पर आरोप लगाया कि उसने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों को भड़काया और अपनी निगरानी में अपराधियों को अपराध के बाद बच निकलने में मदद की. मुजफ्फरनगर में मुसलमानों और जाटों के बीच हुए दंगों के दौरान 62 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे.Also Read - अखिलेश ने कहा- सपा की सरकार बनी तो 10 रुपए में समाजवादी थाली शुरू करेंगे, रोजगार गारंटी एक्ट बनाएंगे

सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने आज शनिवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती पर तीखे हमले किए. गाज़ियाबाद में CM योगी ने कहा, दंगों के कारण मारे गए निर्दोषों के खून से और निर्दोष रामभक्तों पर गोलियों से जिनकी टोपियां रंगी हुई हों वे लोग आज शांति का उपदेश दे रहे हैं, इन्हें बोलने में जरा भी संकोच नहीं होता. चुनाव में इन्होंने फिर से उन्हीं दागी लोगों को प्रत्याशी बनाया है. Also Read - UP Election 2022: गृहमंत्री अमित शाह ने घर-घर जनसंपर्क अभियान रोका, ज्यादा भीड़ होने के चलते वापस लौटे

Also Read - Opinion Poll 2022: यूपी के पूर्वांचल में सपा को मिल सकता है बड़ा फायदा, BJP की क्या है स्थिति, जानें सटीक सर्वे

आदित्यनाथ ने कहा कि पीड़ितों में से दो गौरव और सचिन की हत्या केवल इसलिए की गई, क्योंकि उन्होंने अपनी रिश्तेदार के उत्पीड़न पर आपत्ति जतायी थी. उन्होंने कहा, जिस पार्टी की टोपी किसानों और निर्दोष राम भक्तों के खून से रंगी है, वह सद्भाव की गुहार लगा रही है.

उन्होंने राज्य में तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार द्वारा 1990 में कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश देने की घटना की ओर इशारा करते हुए यह भी कहा कि जिन लोगों ने भगवान राम के भक्तों पर गोली चलाई, उन्हें लोगों से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो ‘कैराना पलायन’, सियाना अशांति और मुजफ्फरनगर दंगों के लिए जिम्मेदार हैं.

#WATCH | In Baghpat, UP CM Yogi Adityanath says, “More than 60 Hindus were killed and over 1500 Hindus were put behind bars during in Muzaffarnagar riots… This is the identity of Samajwadi Party. Their cap is painted with the blood of innocent Ram Bhakts.” pic.twitter.com/KQSvrPMqhM

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 29, 2022