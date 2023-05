UP में 'द केरला स्टोरी' के टैक्स फ्री करने का CM योगी के ऑफिस का ट्वीट, सपा ने साधा निशाना

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ (The Kerala Story) को राज्य में टैक्स फ्री करेगी और मुख्यमंत्री ( Chief Minister)योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath ) अगली 12 मई को अपने मंत्रिमंडल के साथ फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग देख सकते हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय (Chief Minister’s Office) की ओर से मंगलवार को किए गए ट्वीट में कहा गया, “द केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में कर मुक्त की जाएगी.” इससे पहले, निदेशक सूचना, शिशिर ने कहा, ”केरला स्टोरी को उत्तर प्रदेश में कर मुक्त किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 12 मई को लखनऊ में अपने मंत्रिमंडल के साथ फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग देखेंगे.”

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बिना किसी का नाम लिए सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए हिंदी में ट्वीट कर कहा, “मनोरंजन’ को ‘मनोरंजन’ के लिए छोड़ दें और सिनेमा व साहित्य का प्रयोग अपने जहरीले एजेंडे को देश पर थोपने के लिए न करें.” उन्होंने हैशटैग ‘द केरला स्टोरी’ से किए गए अपने ट्वीट में कहा, “नफरत की कोख से उपजी कोई भी कला राष्ट्र और समाज के लिए विध्वंसकारी होगी.”

विपुल अमृत शाह द्वारा निर्मित, सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और अदा शर्मा अभिनीत फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ की कहानी महिलाओं के एक ऐसे कथित समूह के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें धर्म परिवर्तन और आतंकवादी संगठन आईएस में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है.