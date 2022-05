MP News: राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक इन दिनों सांप्रदायिक हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. सोमवार की देर रात मध्य प्रदेश के नीमच इलाके में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई. इस दौरान हुए हिंसक हमले के बाद तनाव इतना बढ़ गया कि भारी संख्या में पुलिस बल को पूरे इलाके में तैनात करना पड़ा. तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है.Also Read - जबलपुर रनवे हादसा: DGCA की बड़ी कार्रवाई, Alliance Air के दो पायलटों पर गिरी गाज

नीमच के एसपी ने मामले पर कहा है कि कुछ लोगों ने एक दरगाह के पास भगवान हनुमान की एक मूर्ति रख दी थी, जिसके कारण पुराने कचारी क्षेत्र में दो समूहों में झड़प हो गई थी. झड़प के दौरान, कुछ लोगों ने पथराव किया जिसमें 3-4 मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गईं, लेकिन कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ. एसपी नीमच ने कहा कि पर्याप्त पुलिस बल तैनात है.

Madhya Pradesh | After a dispute between two parties, prohibitory orders under section 144 implemented in Neemuch. pic.twitter.com/WlSjg9WSCo

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 17, 2022