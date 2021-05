Lockdown Extended In Uttar Pradesh: देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है. कोरोना मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी की वजह से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है. यूपी की योगी सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन (Lockdown Extended In UP) को बढ़ाने का फैसला लिया. राज्य में 10 मई की सुबह लॉकडाउन खत्म हो रहा था, जिसे एक बार फिर बढ़ा दिया गया. उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने की जानकारी दी. बता दें कि यूपी में लॉकडाउन के दौरान सभी बाजार बंद रहेंगे और आवागमन पर रोक रहेगी. औद्योगिक गतिविधियां और वैक्सीनेशन कार्य साप्ताहिक बंदी में भी जारी रहेंगी. Also Read - Full Lockdown In UP: पूरे यूपी में 10 मई तक बढ़ा फुल लॉकडाउन, जारी रहेंगी ये सख्त पाबंदियां..

बता दें कि कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए यूपी में 30 अप्रैल से लॉकडाउन लागू है. सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया, ‘प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू (UP Corona Curfew) अब आगामी 17 मई तक लागू रहेगा.’ उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने यह फैसला कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के मकसद से किया है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

मालूम हो कि प्रदेश में बीते 30 अप्रैल से लॉकडाउन लागू है. शुरुआत में इसे 3 मई तक लागू रहना था, लेकिन बाद में इसकी अवधि 6 मई तक बढ़ा दी गई थी. बाद में इसे और विस्तार देते हुए 10 मई तक कर दिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 17 मई किया गया है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 298 लोगों की मौत हो गई और 26,847 नये संक्रमित पाए गए. अपर मुख्‍य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि बीते 24 घंटे में संक्रमण से 298 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इस दौरान 26,847 नये मामले सामने आए. उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से कुल 15,170 लोगों की मौत हुई है, जबकि कुल 14,80, 315 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं.

स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 2,179 नये मामले आए हैं, जबकि 38 संक्रमितों की मौत हुई है. इसी अवधि में मेरठ में 1,653, मुजफ्फरनगर में 1,518, सहारनपुर में 1,485 और गौतमबुद्धनगर में 1,188 नये मामले आए हैं. कानपुर नगर में 23, झांसी में 18, मेरठ में 12, प्रयागराज, गाजीपुर और गौतमबुद्धनगर में 11-11 और मरीजों की मौत हुई है.