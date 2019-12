लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा रोके जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को अपनी स्कूटी से ले जाने वाले पार्टी कार्यकर्ता का 6,300 रुपये का चालान किया गया है. पुलिस ने यूपी32 एचबी 8270 पंजीकरण संख्या वाली स्कूटी के मालिक को चालन भेजा है.

Lucknow: The Congress party worker on whose two wheeler Priyanka Gandhi Vadra travelled while going to meet family members of Former IPS officer SR Darapuri yesterday, has been challaned with a penalty of Rs 6100 for not wearing helmets. (File pic) pic.twitter.com/LArpmx31UJ

