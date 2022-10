नई दिल्ली: कांग्रेस ने शनिवार को ब्रजलाल खाबरी (Brijlal Khabri) को अपनी उत्तर प्रदेश इकाई का (UPCC) प्रमुख (president) नियुक्त किया है.पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में छह क्षेत्रीय प्रमुखों की भी नियुक्ति की.Also Read - मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव: बीजेपी के 417 पार्षद जीते, कांग्रेस को मिली 250 सीटें

पार्टी अध्यक्ष द्वारा नियुक्त इन क्षेत्रीय प्रमुखों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, वीरेंद्र चौधरी, नकुल दुबे, अनिल यादव और योगेश दीक्षित शामिल हैं.

