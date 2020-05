Priyanka Gandhi-UP Govt: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और यूपी सरकार के बीच खींचतान और बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है. प्रियंका गांधी की ओर से मंगलवार को कहा गया है कि वे शाम 5 बजे तक यूपी बॉर्डर पर 1000 बसों का इंतजाम करवा देंगे. प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को पत्र लिखकर ये बात कही है. Also Read - महाराष्ट्र में झारखंड के प्रवासी श्रमिकों से भरी बस की ट्रक से भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, 22 घायल

देखें ये पत्र-

Sandeep Singh, Personal Secretary to Congress leader Priyanka Gandhi Vadra writes to UP Additional Chief Secy-Home, states, "as requested by you buses will reach Noida &Ghaziabad border at 5pm today, please keep a list of passengers&route map ready to ensure smooth coordination" pic.twitter.com/opQpjcIzJZ

— ANI UP (@ANINewsUP) May 19, 2020