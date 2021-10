लखीमपुर/सीतापुर/लखनऊ: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजन से आज बुधवार रात को मुलाकात की है और उन्हें हरसंभव मदद देने का वादा किया. पिछले रविवार को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी.Also Read - UP: लखीमपुर खीरी जा रहे कांग्रेस नेता सचिन पायलट हिरासत में लिए गए

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लखीमपुर में एक मृत किसान के परिवार से मुलाकात के बाद कहा, परिजनों की चिंता यह है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है. वे इसमें शामिल व्यक्ति के खिलाफ न्याय और कार्रवाई की मांग करते हैं. सभी जानते हैं कि किसने किया…:

Families’ concern is that they can’t understand what’s written in the post mortem report. They seek justice and action against the person who is involved. Everyone knows who did it…: Congress leader Rahul Gandhi in Lakhimpur after meeting a deceased farmer’s family pic.twitter.com/QK6BJ81bTM

— ANI UP (@ANINewsUP) October 6, 2021