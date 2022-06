Congress, Lok Sabha by-elections, Lok Sabha by-elections 2022, Rampur, Azamgarh Lok Sabha seat, UP, SP, BJP, Politics: कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा के नतीजों से इतनी डरी नजर आ रही है की उसने आगामी लोकसभा उपचुनाव के लिए रामपुर और आजमगढ़ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसल किया है. बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को सिर्फ दो सीटें ही मिली थीं. कांग्रेस ने आज जारी बयान में कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रामपुर व आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाओं में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी. विधानसभा चुनाव के नतीजे देखते हुए यह जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस स्वयं का पुनर्निर्माण करे, जिससे कि 2024 के आम चुनावों में स्वयं को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर सके.Also Read - बीजेपी की अपने प्रवक्ताओं को नसीहत- TV पर बोलने से पहले सोचें और हद पार न करें

Congress will not field any candidate for the upcoming Lok Sabha by-elections from Rampur and Azamgarh. pic.twitter.com/AJZXwZ5noL

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 6, 2022