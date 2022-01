Corona cases in UP: उत्‍तर प्रदेश में आज शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण (Uttar Pradesh reports 4,228 new cases) के 4,228 नए मामले आए हैं. यूपी में कोरोना से संक्रमित एक मरीज की मौत भी हुई है. राज्‍य में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 12,327 हो गया और आज संक्रमण की दर (Positivity rate) 1.93% हो गई है. यह जानकारी यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद ने दी है.Also Read - बड़े मैचों से ठीक पहले खिलाड़ियों को कोविड होना चिंता का विषय है: डेविड हसी

#COVID19 | Uttar Pradesh reports 4,228 new cases, 119 recoveries, & 1 death, in the last 24 hours. Active cases 12,327: UP ACS Health Amit Mohan Prasad Total recoveries 16,88,224

Positivity rate: 1.93% pic.twitter.com/fuM1mko7ed — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 7, 2022

उत्तर प्रदेश एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद ने कहा, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 4228 नए मामले सामने आए हैं और 119 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए गए. इस दौरान सक्रिय मामलों की संख्या 12327 है. अब तक कुल 16,88,224 मरीजों की रिकवरी हुई हैं. Also Read - कोरोना के कारण महिलाएं गर्भ धारण करने से भी कर रही हैं परहेज, शोध में सामने आए कारण

यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा, ”कल प्रदेश में कोविड के लिए 2,19,256 सैंपल की जांच की गई है. 18 साल से अधिक आयु के 13,05,03,000 लोगों को पहली डोज़ और 7,68,83,945 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज़ भी लगाई जा चुकी है. 15-18 आयु वर्ग में 12,16,167 बच्चों को पहली डोज़ लगा चुके हैं.