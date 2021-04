COVID19, Coronavirus, UP, Uttar Pradesh, News: उत्‍तर प्रदेश में कोरोना का कहर और तेज हो गया है और पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 15,353 नए केस रविवार को सामने आए हैं. वहीं, राज्‍य में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट कल यानि सोमवार (12thApril) से वर्च्‍युअल मोड से सुनवाई करेगी. बता दें कि यूपी के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू है और कोरोना काल के सख्‍त प्रोटोकॉल तय किए गए हैं. Also Read - COVID Vaccine: भारत में Sputnik को मिल सकती है 10 दिन में मंजूरी, वैक्‍सीनेशन का आंकड़ा 10 करोड़ हुआ

यूपी हेल्‍थ डिपार्टमेंट के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में उत्‍तर प्रदेश में कोविड-19 के 15,353 नए केस सामने आए हैं. इन नए केस के साथ ही यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्‍या 71,241 हो गई है और अब तक कोरोना से संक्रमित कुल 6,11,622 लोग ठीक हो चुके हैं. वहीं इस महामारी से निपटने के लिए चलाए जा रहे वैक्‍सीनेशन कार्यक्रम के तहत 85 लाख 15 हजार 296 लोगों को टीका लगाया गया है.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पात्र लोगों को 4-दिवसीय टीका उत्सव में शामिल होना चाहिए। 45 से ऊपर के लोग अभियान का हिस्सा बनने के लिए अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्रों पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। हम 6,000 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चला रहे हैं:

Eligible people should join 4-day Tika Utsav. People above 45 can register themselves at their nearby vaccination centres to be part of the campaign. We are running vaccination drive at 6,000 centres: UP Chief Minister Yogi Adityanath pic.twitter.com/lyLXhVPk0l

— ANI UP (@ANINewsUP) April 11, 2021