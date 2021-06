Corona Virus in UP: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 55 और लोगों की मौत हो गई तथा इस संक्रमण के 208 नए मामले सामने आए. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोविड-19 के 55 और मरीजों की मौत हो गई, इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 22336 हो गई है. Also Read - अब कर्नाटक पहुंचा कोरोना का ‘डेल्टा प्लस’ वैरिएंट, पहला केस मिला, देश में बढ़ रही इससे संक्रमितों की संख्या

रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान लखनऊ और प्रयागराज में सबसे ज्यादा 15-15 मरीजों की मृत्यु हुई. इसके अलावा कानपुर नगर में छह तथा शाहजहांपुर में तीन-तीन मरीजों की जान चली गयी.

इस अवधि में 208 और लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है. सबसे ज्यादा 14 नए मरीज राजधानी लखनऊ में सामने आये. इसके अलावा प्रयागराज में 13और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है. राज्य में इस वक्त कोविड-19 के 3666 मरीजों का इलाज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में दो लाख 69 हजार 472 नमूनों की जांच की गई. राज्य में अब तक पांच करोड़ 59 लाख 99 हजार 840 नमूने जांचे जा चुके हैं.