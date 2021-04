उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 266 और लोगों की मौत हो गई तथा 29,824 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित 266 और लोगों की मौत हो गई. इसके साथ ही राज्य में अब तक इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11,943 हो गई है. Also Read - Tips to protect kids from coronavirus: Video में जानिए बच्चों को कोरोना से बचाने के 8 आसान टिप्स और लक्षण

रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 21 मौतें प्रयागराज में हुई हैं. इसके अलावा हरदोई में 15, वाराणसी में 14, कानपुर नगर और लखनऊ में 13-13, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में 12-12 तथा आगरा में 10 मरीजों की मृत्यु हुई है.

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 29,824 नए मरीजों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है. हालांकि इसी अवधि में 35,903 मरीज ठीक भी हुए हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 3759 नए मरीज राजधानी लखनऊ में मिले हैं. इसके अलावा वाराणसी में 1909, कानपुर नगर में 1650, मेरठ में 1355, प्रयागराज में 1261, आगरा में 1076 तथा बरेली में 1041 नए मरीजों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है. राज्य में इस वक्त 30,0041 संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है.

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1,86,588 नमूनों की जांच की गई. राज्य में अब तक चार करोड़ तीन लाख 28 हजार 141 नमूने जांचे जा चुके हैं. प्रदेश में अब तक 1,18,2848 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं.