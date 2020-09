Coronavirus Cases in UP: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमित 75 और लोगों की मौत हो गई तथा 5,716 नए रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार को यहां बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमित 75 और लोगों की मौत हो गई. इस तरह प्रदेश में मरने वाले लोगों की संख्या 3,616 हो गई है. Also Read - IPL 2020 : बीसीसीआई कोषाध्यक्ष बोले-तय समय पर ही होगा आईपीएल 13 का आयोजन

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 11 मौतें लखनऊ में हुई हैं. इसके अलावा कानपुर नगर में 10, गोरखपुर में पांच, प्रयागराज में चार, शाहजहांपुर, पीलीभीत और उन्नाव में तीन-तीन, बरेली, झांसी, मेरठ, देवरिया, आजमगढ़, हरदोई, मथुरा, ललितपुर और फर्रुखाबाद में कोविड-19 संक्रमित दो-दो व्यक्तियों की मौत हुई है.

इसके अलावा वाराणसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, बलिया, बाराबंकी, अयोध्या, रामपुर, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, इटावा, बहराइच, चंदौली, मिर्जापुर, बदायूं, मैनपुरी, मऊ, भदोही और बलरामपुर में कोविड-19 संक्रमित एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई.

रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना वायरस के 5,716 नए मामले सामने आये है. लखनऊ में एक बार फिर सबसे ज्यादा 720 नए मरीजों का पता लगा है. इसके अलावा कानपुर नगर में 387, प्रयागराज में 354, गोरखपुर में 259, वाराणसी में 242 तथा शाहजहांपुर में 181 नए मरीजों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है. राज्य में इस समय 56,459 कोरोना मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है.

प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1,81,364 लोग कोरोना से पूरी तरह उबर चुके हैं.

प्रसाद ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 संक्रमित जितने भी लोगों की मौत होती है उनकी मृत्यु को कोविड-19 के कारण हुई मौतों में शामिल किया जाता है लेकिन हर बार यह जरूरी नहीं होता कि मृत्यु का कारण कोरोना ही हो.

उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमित लोगों में से कई लोग दिल या गुर्दे के मरीज होते हैं या फिर किसी को मस्तिष्क पक्षाघात होता है लेकिन यह प्रोटोकॉल है कि अगर मृतक कोविड-19 संक्रमित है तो उसकी मौत को कोरोना के कारण हुई मौत माना जाता है.

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सोमवार को प्रदेश में 1,36,240 नमूनों की जांच की गई. अब तक प्रदेश में 59,13,584 नमूनों की जांच की जा चुकी है.