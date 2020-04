लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां मशहूर सिंगर कनिका कपूर को इलाज कर ठीक कर दिया गया. वहीं दूसरी तरफ यूपी में 19 नए मरीजों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की गई है. इसी के साथ यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 295 पहुंच चुकी है. बीते दिनों वाराणसी के बीएचयू स्थित सुंदरलाल अस्पताल के आइसोलेश वॉर्ड में एक 55 वर्षीय व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. रविवार को उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली जिस कारण वाराणसी के कई हिस्सों को सील कर दिया गया.

बात अगर राजधानी लखनऊ की करें तो यहां तालकटोरा क्षेत्र में पीर बक्श मस्जिद, कैसरबाग के फूल बाग में रहमानिया मस्जिद, वजीरगंज के अस्तबल चारबाग में मोहम्मदी मस्जिद और सआदतगंज के यशगंज में एक घर को सील कर दिया गया है. यह कदम कोविड-19 संक्रमण से संक्रमित हुए तब्लीगी जमात के सात सदस्यों द्वारा पिछले दो सप्ताह तक इन क्षेत्रों में रहने के बाद उठाया गया है.

16 more people (all men) have tested positive for #COVID19 , they are admitted at various hospitals in the state: King George’s Medical University (Lucknow) Administration

बता दें कि अब तक सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले नोएडा से सामने आए हैं. यूपी में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या नोएडा में 58, आगरा में 49, मेरठ में 33, गाजियाबाद में 23, लखनऊ में 15, कानपुर में 7, वाराणसी में 7, शामली में 14, सहारनपुर में 15, मुरादाबाद में 1, पीलीभीत में 2, बस्ती में 5, जौनपुर में 3, बागपत में 2, बरेली में 6, बुलंदशहर में 3, हापुड़ में 3, गाजीपुर में 5, आजमगढ़ में 3, फिरोजाबाद में 4, हरदोई में 1, प्रतापगढ़ में 3, शाहजहांपुर में 1 बांदा में 2, महाराजगंज में 6, हाथरस में 4, मिर्जापुर में 2, रायबरेली में 6, प्रयागराज मे 1, बाराबंकी में 1 और औरैया में 1 है. बता दें कि प्रयागराज में भी कोरोना संक्रमित एक मरीज मिला है जो एक इंडोनेशियाई नागरिक है. यह शख्स भी दिल्ली के निजामुद्दीन मर्कज में शामिल हुआ था.

An Indonesian national who had attended the Tablighi Jamaat event in #NizamuddinMarkaz, Delhi has tested positive for coronavirus. He is currently under quarantine at a hospital in the district: Prayagraj District Administration pic.twitter.com/Keq8nONY44

— ANI UP (@ANINewsUP) April 6, 2020