Coronavirus Cases In UP: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमण से 68 और लोगों की मौत हो गई तथा 20510 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई. नए रोगियों का यह एक दिन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार को यहां बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 68 लोगों की मौत के साथ इस वायरस से राज्य में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 9376 हो गई है.

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 14 मौतें राजधानी लखनऊ में हुई है. इसके अलावा प्रयागराज में 10, मुरादाबाद और गोंडा में चार-चार, कन्नौज, फर्रुखाबाद, वाराणसी और कानपुर नगर में तीन-तीन मरीजों की मृत्यु हुई है.

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 20510 नए मरीजों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है प्रदेश में किसी एक दिन का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इससे पहले 13 अप्रैल को 18021 नए मामले सामने आए थे. सबसे ज्यादा 5433 नए मामले राजधानी लखनऊ में मिले हैं. इसके अलावा प्रयागराज में 1702, वाराणसी में 1585 और कानपुर नगर में 1221 नए मरीजों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है.

प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 4517 मरीज ठीक भी हुए हैं. प्रदेश में इस वक्त 111835 मरीज उपचाराधीन हैं.