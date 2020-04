Coronavirus cases in Noida and Greater Noida: ऐसा लगता है कि गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिले में कोविड-19 के संक्रमण पर काबू पा लिया है. जिले में संक्रमित पाए गए लोगों में से 62 प्रतिशत लोग उपचार के बाद स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं. जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर में रविवार तक 115 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए. उन्होंने बताया कि इनमें से अब तक 71 लोग यहां विभिन्न अस्पतालों में उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं. इन 71 लोगों में सात लोग ऐसे हैं जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं. Also Read - कोरोनावायरस से जंग जीतने के बाद काम पर वापस लौटे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील दोहरे ने बताया कि जिले में अब तक स्वस्थ हुए 71 लोगों में से सात लोग 60 की उम्र पार कर चुके हैं. जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और यहां के विभिन्न प्राधिकरण संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं. Also Read - मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग में हुआ लॉकडाउन 3.0 को लेकर फैसला? जानिए 3 मई के बाद क्या स्थिति रहने वाली है

उन्होंने बताया कि यहां बंद का सख्ती से पालन कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन यहां रह रहे विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों, दिहाड़ी मजदूरों तथा छोटे-मोटे रोजगार करने वाले लोगों के लिए खान-पान की व्यवस्था कर रहा है. मनरेगा मजदूरों तथा दिहाड़ी मजदूरों के खातों में जिला प्रशासन धन भेज रहा है. Also Read - Lockdown: इस शहर का बुरा हाल, लॉकडाउन में घरेलू हिंसा के हजारों मामले आने लगे, सरकार परेशान

जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 को रोकने के लिए दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर में प्रवेश को पूर्णतय: प्रतिबंधित कर दिया गया है. आवश्यक सेवाओं एवं आवश्यक कार्यों से जुड़े लोगों को जिले में पास के आधार पर ही आने की अनुमति दी जा रही है.

(इनपुट-भाषा)