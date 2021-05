CoronaVirus Death: कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है. इस वायरस ने सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए भी बेहद ही घातक होता जा रहा है. बीते पन्द्रह दिन में भााजपा के चार विधायकों का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है. शुक्रवार को फिर एक बुरी खबर मिली कि रायबरेली के सलोन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल बहादुर कोरी, जो बीते दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में थे, उनकी मौत हो गई है. कोरी यूपी पंचायत चुनाव के दौरान बेहद सक्रिय रहे थे. इससे पहले भाजपा के तीन विधायकों का चार दिन के अंतराल पर कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण निधन हो गया था. Also Read - CoronaVirus Shahabuddin Death: अफवाह नहीं, सच थी शहाबुद्दीन के मौत की खबर, सुनकर लालू हुए दुखी

भारतीय जनता पार्टी से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले दल बहादुर कोरी बसपा के साथ कांग्रेस में भी गए, लेकिन फिर भाजपा में वापसी की थी. दल बहादुर कोरी से पहले लखनऊ पश्चिम से भाजपा विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव, औरैया सदर से भाजपा विधायक रमेश चंद्र दिवाकर और बरेली के नवाबगंज से भाजपा के विधायक केसर सिंह गंगवार ने कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया था.

भाजपा विधायक दल बहादुर कोरी का लखनऊ के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा था. विधायक के निधन से शोक की लहर दौड़ गई है. बताया गया की उन्हें कोरोना हुआ था और पीजीआई में भर्ती कराये गये थे. रिपोर्ट निगेटिव आने पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन दोबारा उनती तबीयत फिर खराब हो गई है. जांच कराई गई तो रिपोर्ट पाज़िटिव आई, लेकिन फिर इसके बाद परिजनों ने उन्हें अपोलो में भर्ती कराया था.

बता दें कि दल बहादुर कोरी 1984 में कानपुर में भाजपा की सदस्यता ली थी. 1989 में राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहे थे. 1991 मे भाजपा से टिकट मिला था. नामांकन करने जाते समय काफिले में पैर टूट गया था. 1993 में दलबहादुर कोरी को भाजपा से टिकट मिला तो फिर कांग्रेस के शिवबालक पासी को हरा दिया था. कोरी ने 2002 में समाज कल्याण राज्य मंत्री रहते हुए चुनाव लड़े जिसमें सपा की आशा किशोर से हारे.

2007 में भाजपा से टिकट न मिलने के बाद कांग्रेस में चले गये वहां भी टिकट न मिलने पर बसपा में शामिल हो गये और चुनाव लड़े. इसमें कांग्रेस के शिवबालक पासी ने हरा दिया. 2012 में पुनः भाजपा में शामिल हो गये और सपा की आशा किशोर से हार गये. 2017 में टिकट मिला तो कांग्रेस व सपा समर्थित प्रत्याशी सुरेश चौधरी को हराया.