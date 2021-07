Coronavirus Delta Plus Varient In UP: कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के कई मामले अब त सामने आ चुके हैं, कई राज्यों में इसके 40 से अधिक मामले अबतक देखने को मिल चुके हैं. इसी कड़ी में डेल्टा प्लस अब उत्तर प्रदेश में भी पैर पसारने लगा है. दरअसल यहां गोरखपुर और देवरिया में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित दो मरीजों की पुष्टि की गई है. इनमें से एक मरीज की मौत हो गई है वहीं दूसरी की तबियत फिलहाल ठीक है.Also Read - कोरोना का कहर: दुनिया में अब तक 40 लाख लोग हुए महामारी के शिकार

बता दें कि गोरखपुर की रहने वाली एक MBBS की छात्रा में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है. लड़की की उम्र 23 साल है जो मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है. 26 के दिन वह संक्रमित पाई गई थी. इसके बाद उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था. जानकारी के मुताबिक लड़की की हालत में पहले की अपेक्षा सुधार है.

वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित होने के बाद यूपी के देवरिया के रहने वाले 66 वर्षाय शख्स की मौत हो गई है. बता दें कि 17 मई के दिन बुजुर्ग संक्रमित पाए थे जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. जहां जून में ही उसकी मौत हो गई. मरीज की मौत से पहले ही उसके सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया था. यहां पुष्टि हुई की मरीज डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित था.