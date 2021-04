Coronavirus in India: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार (9 अप्रैल, 2021) को एक अहम आदेश जारी किया. इसमें सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों कि संख्या में पचास फीसदी की कमी करने को कहा गया. यूपी सीएमओ दफ्तर (UP CMO) से जारी आदेश में कहा गया कि जनपद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर (Lucknow, Prayagraj Varanasi, Kanpur) के सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों में एक दिन में पचास फीसदी ही कर्मी आएं. आदेश में आगे कहा गया कि इस संबंध में रोस्टकर बनाकर व्यवस्था लागू की जाए. साथ ही कहा कि जनपद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद और सहारनपुर में प्राथमिकता के आधार पर लक्षित आयु वर्ग के लोगों का कोविड-19 टीकाकरण किया जाए. Also Read - देश में गंभीर हो रहा कोरोना, खेल गतिविधियों पर फिर लगा ब्रेक

इधर राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सबसे प्रभावित 13 जिलों में आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है. इस संबंध में खुद सीएम ने निर्देश जारी किए. सीएम ने आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर लखनऊ और प्रयागराज के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की. उन्होंने प्रभावित जिलों-शहरों में संक्रमण रोकने के लिए आदेश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए और पुलिस के साथ-साथ होमगॉर्ड/PRD/NCC को एनफोर्समेंट के लिए जोड़ा जाए. उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए लोगों को लगातार जागरूक करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का पूरा उपयोग किया जाए. Also Read - New Covid Restrictions in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए सख्त नियम, हर हाल में दिखानी होगी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट, नहीं तो...

उन्होंने साथ ही कहा कि प्रतिदिन दो लाख कोरोना टेस्ट किए जाएं. इसके साथ ही टेस्ट में एक लाख टेस्ट RT-PCR से अवश्य किए जाएं. बकौल सीएम रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा हवाई अड्डों पर लोगों की इन्फ्रारेड थर्मामीटर एवं पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से स्क्रीनिंग के साथ-साथ आवश्यकतानुसार रैपिड एन्टीजन टेस्ट के माध्यम से जांच की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए. Also Read - Does sunlight kill the coronavirus? धूप में रहने से कमजोर पड़ता है कोरोना? ताजा शोध में निकला ये नतीजा

मालूम हो कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1,31,968 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,30,60,542 हो गई. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि वायरस से 780 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,67,642 हो गई है. 18 अक्टूबर के बाद सामने आए मौत के ये सबसे अधिक मामले हैं. आंकड़ों के अनुसार, देश में लगातार 30 दिनों से नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और इसके साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 9,79,608 हो गई, जो कुल मामलों का 7.5 फीसदी है.

आंकडों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में वायरस से जिन 780 लोगों की मौत हुई, उनमें से महाराष्ट्र के 376 लोग, छत्तीसगढ़ के 94 लोग , पंजाब के 56 लोग, उत्तर प्रदेश के 39 लोग, कर्नाटक के 36 लोग, गुजरात के 35 लोग, मध्य प्रदेश के 27 लोग, दिल्ली के 24 लोग , तमिलनाडु के 19 लोग, केरल के 18 लोग और हरियाणा के 11 लोग थे.

(भाषा इनपुट सहित)