Coronavirus New Guidelines For Noida: देश में कोरोना ने सभी रिकॉर्ड को आज तोड़ दिया है. मार्च 2020 में लॉकडाउन की शुरुआत के बाद पहली बार ऐसा है जब कोरोना संक्रमण के मामले 1 लाख के पार जा चुके हैं. आखिरी बार 97 हजार से अधिक लोग संक्रमित पाए गए थे लेकिन आज के आंकड़े ने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. इसी कड़ी में राज्य सरकारों द्वारा कोरोना को लेकर कई तरह के नियम व दिशानिर्देश अपनाए जा रहे हैं. इश बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और रविवार के दिन उन्होंने हाईलेवल मीटिंग की है. वहीं यूपी में अब कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा तथा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और अन्य रिहायशी इलाकों के लिए सरकार ने अलग अलग दिशानिर्देश जारी किया है.

रिहायशी इलाकों के लिए नियम

अगर कॉलोनियों और रिहायशी इलाकों की बात करें तो यूपी सरकार द्वारा इस बाबत भी नियम लागू किए गए हैं. यानी अगर आपके इलाके में कोरोना संक्रमित 1 मरीज मिलता है तो 25 मीटर तक आपका इलाका सील कर दिया जाएगा. वहीं एक से अधिक मामले के मिलने पर 50 मीटर तक के इलाके के पूरी तरह सील कर कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा. अगर नोएडा की बात करें तो यहां 25 मीटर के रेंज में लगभग 20 घर आएंगे और 50 मीटर के दायरे में लगभग 60 घर आएंगे. यानी इन 60 घरों तक पर कंटेनमेंट जोन का प्रभाव रहेगा. वहीं निगरानी के लिए एक टीम की तैनाती भी की जाएगी.

अपार्टमेंट्स के लिए नियम

यूपी सरकार द्वारा कोरोना पर लगाम लगाने को लेकर कई तरह के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. इसी कड़ी में अगर आप मल्टी स्टोपी बिल्डिंग में रहते हैं तो आपके लिए भी एक नियम है. दरअसल नोएडा की जिलाधिकारी सुहास एल.वाई के मुताबिक अगर किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिलता है तो उस मंजिल को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया जाएगा. वहीं एक से अधिक मरीज अगर मिलते हैं तो उस ग्रुप हाउसिंग का संबंधित पूरा ब्लॉक सील कर दिया जाएगा. वहीं कंटेनमेंट जोन तब समाप्त होगा जब 14 दिनों तक कोई भी मरीज संक्रमित नहीं मिलेगा.