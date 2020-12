CoronaVirus New Strain in UP: कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अब ब्रिटेन से भारत पहुंच गया है और अब ये विभिन्न राज्यों में फैलता जा रहा है. खबरों के मुताबिक देश में अबतक दो दर्जन के करीब ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें कोरोना के नये स्ट्रेन के लक्षण मिले हैं. उत्तर प्रदेश के मेरठ, नोएडा, बरेली और गाजियाबाद में अबतक ऐसे 10 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सरकार और पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. Also Read - ब्रिटेन से लौटै 14 और लोग Coronavirus के New Variant 'Strain' से संक्रमित, अब तक मामले बढ़कर 20 हुए

उत्तरप्रदेश के जिन दस लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण मिले हैं, उनमें मेरठ में एक, नोएडा में तीन, गाजियाबाद में दो और बरेली का एक व्यक्ति शामिल है. दो लोग ऐसे हैं जो यूपी में आए हैं, हालांकि ये रहने वाले दिल्ली के हैं. सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि यूके से जितने लोग यूपी वापस आए हैं उनमें से करीब 565 लोगों के मोबाइल बंद हैं. ऐसे में उनका टेस्ट करना मुश्किल हो गया है.अब उनका पता निकाला जा रहा है.

सबसे पहले मेरठ में दो साल की बच्ची में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला था, जिसका परिवार यूनाइटेड किंगडम से वापस आया था. इसी के बाद यूपी सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया था. इसके बादअब प्रशासन ने मेरठ के आसपास के इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है. जो अन्य नौ लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, उनकी रिपोर्ट 48 घंटे में आएगी जिससे नए स्ट्रेन की जानकारी मिलेगी. नए स्ट्रेन के तेजी से फैलने की बात कही जा रही है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की बात कही गई है.

बता दें कि पूरे देश में अबतक दो दर्जन से अधिक मामलों में नया स्ट्रेन मिला है. पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यूपी में कोरोना के नए स्ट्रेन के अधिक केस सामने आए हैं. भारत सरकार ने भी सतर्कता बरतते हुए यूके से आने वाली फ्लाइट पर 7 जनवरी, 2021 तक रोक लगा दी है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दी है.