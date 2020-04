नई दिल्‍ली/नोएडा: गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस प्रसार पर रोक के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 34 आवासीय इलाके 15 अप्रैल तक सील रहेंगे. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 34 आवासीय इलाके सील किए गए हैं. जिलाधिकारी ने जरूरी चीजों की घर पर आपूर्ति का भरोसा दिया है. ये हैं गौतमबुद्ध नगर के 22 हॉटस्‍पॉट, जिन्‍हें सील किया गया है. Also Read - लॉकडाउन: पुलिस वैन में ही महिला ने दिया बच्ची को जन्म, नहीं मिली एंबुलेंस तो पुलिस ने निभाई इंसानियत

एक आधिकारिक सूची के अनुसार, नोएडा में सील करने के लिए पहचाने गए इलाकों में सेक्टर 22, चौड़ा गांव, सेक्टर 27, 28, 37, 41, 44, सेक्टर 78 में हाइड पार्क और सेक्टर 74 में सुपरटेक कैपटाउन, सेक्टर 137 में लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी और पारस टिएरा तथा सेक्टर 150 में वाजिदपुर गांव, ऐस गोल्फशायर, जेपी विशटाउन सेक्टर 128, सेक्टर 93 बी में ग्रैंडओमेक्स, सेक्टर 5 और 8 जेजे कॉलोनी, सेक्टर 62 में डिजाइनर पार्क और सेक्टर 100 में लोटस बुलेवार्ड शामिल है.

List of fruit and vegetable vendors to serve the hotspots. They will be present everyday(10am onwards). pic.twitter.com/13FXYgNieS

— DM G.B. Nagar (@dmgbnagar) April 9, 2020