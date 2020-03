लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से उपजे हालात को मंगलवार को राज्य आपदा (स्टेट डिजास्टर) घोषित कर दिया. वहीं, सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने कहा, वैश्विक महामारी की रोकथाम में औषधि से अधिक अनुशासन की आवश्यकता है. अतः स्व-अनुशासित होकर घर में रहें.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश में Coronavirus Pandemic को ‘आपदा’ के रूप में घोषित करने की अनुमति दी.

मुख्‍यमंत्री योगी ने कहा, राष्ट्रहित, समाजहित, मानवताहित के दृष्टिगत कदापि यात्रा न करें. कोरोना संक्रमण की रोकथाम में आपका यह सहयोग महत्वपूर्ण व निर्णायक साबित होगा. कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा.

Governor Anandiben Patel gives nod for the declaration of #CoronavirusPandemic as a ‘disaster’ in Uttar Pradesh. pic.twitter.com/vPNYPtbuRs

