लखनऊ: लॉकडॉउन के दौरान उत्तर प्रदेश की ऐसा मानवीय चेहरा सामने आया है, जिसकी खूब तारीफ हो रही है. दरअसल, लॉकडॉउन के दौरान जब एक लावारिस महिला की मौत हो गई तो उसकी अर्थी को कंधा देते हुए सहानपुर पुलिस के जवानों ने बेटे का फर्ज निभाया. पुलिस के इस कदम ने लोगों का दिल जीत लिया. यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने पुलिस के इस कदम की तारीफ की है.

सहानपुर के किशनपुर गांव में बुधवार को लावारिस महिला को वर्दीवालों ने कंधा देते हुए अंतिम यात्रा भी निकाली. एक लावारिस दलित महिला की मौत होने पर पुलिसवालों ने बेटे का फर्ज निभाकर अंतिम संस्कार किया.

जब महिला को पुलिस के कंधा देने वाली तस्वीरें वायरल हुईं तो मुख्यमंत्री सूचना सेल ने भी इसकी तारीफ की. सूचना सेल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुरूप लॉकडाउन के दौरान पुलिस का मानवीय और संवेदनशील पक्ष उजागर हुआ है.

Policemen from Ps Badgaon Saharanpur carried the mortal remains of an elderly woman who died today. Since she had no one left in her family, my men became her family and carried her for cremation..proud of u boys @Uppolice @saharanpurpol @myogiadityanath @IPS_Association @dgpup pic.twitter.com/3IaHEiO7g1

