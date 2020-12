Counting begins for 11 seats of graduate & teacher quota of Uttar Pradesh Legislative Council, Latest News: उत्‍तर प्रदेश में विधान परिषद (Uttar Pradesh Legislative Council) की 11 सीटों की के स्नातक और शिक्षक कोटे की 11 सीटों के लिए आज गुरुवार यानि 3 दिसंबर को काउंटिंग शुरू हो गई है. Also Read - Farmers Protest: NH- 24 पर लगा जाम, बीच सड़क धरने पर बैठे किसान, लोगों को हो रही मुश्‍किल

बता दें बीते 30 नवंबर को स्नातक और शिक्षक कोटे की सीटों के लिए मतदान हुआ था. मेरठ के डीएम के. बालाजी ने कहा,

”उचित व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू हो गई है. उम्मीदवार और चुनाव एजेंट अंदर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन एक समय

"उचित व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू हो गई है. उम्मीदवार और चुनाव एजेंट अंदर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन एक समय

Meerut: Counting begins for 11 seats of graduate & teacher quota of Uttar Pradesh Legislative Council.

“Counting has started amidst proper arrangements. Candidate/election agent can be present inside but only one person at a time is allowed,” says Meerut DM K Balaji pic.twitter.com/7QBYiROLBQ

— ANI UP (@ANINewsUP) December 3, 2020