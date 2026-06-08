हनीमून पर भी साथ में आ धमके सास-ससुर, नई नवेली दुल्हन को आया गुस्सा; पति से मांगा तलाक

नई-नई शादी के बाद हर कपल कुछ पल साथ बिताने का सपना देखता है. हनीमून उसी सपने का एक हिस्सा है, जहां पति-पत्नी एक-दूसरे को समझते और नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं. लेकिन यूपी के मेरठ से एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. नई दुल्हन का आरोप है कि शादी के बाद जब उसका पति उसे हनीमून पर ले गया, तो पूरा परिवार साथ आ गया. सास, ससुर, ननद और देवर ने दुल्हन के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया. यह मामला इतना बढ़ गया है कि बात तलाक तक आ पहुंची है.
दुल्हन का कहना है कि हनीमून पति-पत्नी के निजी समय के लिए होता है, लेकिन उसके केस में ऐसा नहीं हुआ. दुल्हन का आरोप है कि जब पति उसे घूमाने तो ले गया, तो साथ में अपने माता-पिता और अन्य परिवार के सदस्यों को भी ले गया. ऐसे में उसे अपने पति के साथ अकेले समय बिताने का मौका ही नहीं मिला. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया.
पति-पत्नी के बीच बढ़ते विवाद परिवार परामर्श केंद्र तक पहुंच गया. यहां दोनों पक्षों की बात सुन रिश्ते को बचाने की कोशिश की जा रही है. जानकारी के मुताबिक, अब तक 3 बार दोनों की काउंसलिंग हो चुकी है. काउंसलर्स दोनों को समझाने और आपसी मतभेद दूर कराने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन फिलहाल कोई ठोस समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है. यही वजह है कि यह मामला अब तलाक की बात तक पहुंच गया है.
इस पूरे मामले में पति का पक्ष अलग है. उसका कहना है कि उसने किसी गलत इरादे से ऐसा नहीं किया था. वह चाहता था कि परिवार के सभी लोग खुश रहें, इसलिए उसने सभी को साथ ले जाने का फैसला किया. पति को लगता है कि उसने परिवार और पत्नी दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन यह फैसला विवाद की वजह बन गया. अब दोनों अपनी-अपनी बात पर अड़े हुए हैं, जिससे समझौते की राह मुश्किल होती जा रही है.
इस नवविवाहित जोड़े में लड़की बहसूमा थाना क्षेत्र के रामराज की रहने वाली है और लड़का दिल्ली के पटेल नगर का निवासी है. लड़की ग्रेजुएट है, जबकि लड़के ने सिंगापुर से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की पढ़ाई की है. दोनों की शादी एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए तय हुई थी. सोमवार (8 जून) को एक बार फिर उनकी काउंसलिंग की गई. दोनों को रिश्ते पर दोबारा विचार करने के लिए कुछ और समय दिया गया है. अगर इसके बाद भी सहमति नहीं बनती है, तो आगे कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.
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