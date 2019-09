शाहजहांपुर: शाहजहांपुर की लॉ की छात्रा के मामले में पीड़िता के वकील अनूप त्रिवेदी ने कहा कि पीड़ित की गिरफ्तारी की रिपोर्ट गलत है. अब तक हमें न तो कोई नोटिस मिला है और न ही हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है. वकील त्रिवेदी ने कहा, हमने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. विस्तृत चर्चा के बाद कोर्ट ने मेरे आवेदन की अनुमति दी. कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 सितंबर तय की है.

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में विशेष जांच दल द्वारा आरोपी बनाई गई पीड़ित छात्रा ने मंगलवार को एक स्थानीय न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, जिसे अदालत ने विचारार्थ स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की है.

एलएलएम कर रही छात्रा को एसआईटी ने आरोपी बनाया है

बता दें कि एलएलएम की पढ़ाई कर रही पीड़िता ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगया गया था. उसके बाद एक दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें पीड़िता संजय विक्रम और सचिन के साथ कार में बैठी हुई रंगदारी मांगने के विषय पर चर्चा कर रही थी. इसी मामले में संजय, विक्रम और सचिन के अलावा मिस ए पीड़िता को भी विशेष जांच दल की टीम ने आरोपी बनाया है, परंतु पीड़िता की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

Anup Trivedi, victim’s advocate: Reports of the victim’s arrest is wrong. Till now we have neither received any notice nor any action has been taken against us. https://t.co/4V1qEVoDcD

— ANI UP (@ANINewsUP) September 24, 2019