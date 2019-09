शाजहजांपुर: बीजेपी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली 23 वर्षीय छात्रा को वसूली की करनेे की कोशिश के मामले में बुधवार सुबह गिरफ्तार किया गया. छात्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए की वसूली मांगने के मामले में चार आरोपियों में छात्रा भी शामिल है. तीन आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

लॉ छात्रा की गिरफ्तारी की पुष्टि यूपी पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने की है. डीजीपी सिंह ने कहा, लॉ स्‍टूडेंट जिसने स्‍वामी चिन्‍मयानंद पर यौन उत्‍पीड़न के आरोप लगाए थे, उसे एसआईटी (Special Investigation Team) ने पैसा वसूलने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने छात्रा को 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया है.

चिन्मयानंद मामले में पीड़िता लॉ स्‍टूडेंट गिरफ्तार, 5 करोड़ की उगाही की कोश‍िश करने का है आरोप

पुलिस सूत्रों के अनुसार छात्रा को सुबह लगभग नौ बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया. सूत्रों ने बताया कि निरीक्षक दलबीर सिंह के नेतृत्व में गई पुलिस टीम ने छात्रा को गिरफ्तार किया. उसे अदालत में पेश करने से पहले चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाया गया.

Shahjahanpur: The law student, who had accused Swami Chinmayanand for sexually harassing her, being brought to District Jail after a local court sent her to 14-day judicial custody for allegedly trying to extort money from him. pic.twitter.com/lq8xW85OrU

चिन्मयानंद को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद रंगदारी वसूलने के मामले में छात्रा की गिरफ्तारी की मांग भी उठी थी. बता दें कि एलएलएम की पढ़ाई कर रही पीड़िता ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल किया था . उसके बाद एक अन्य वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पीड़िता संजय, विक्रम और सचिन के साथ कार में बैठी है और वसूली मांगने के बारे में चर्चा कर रही है.

Manendra Singh, lawyer of Swami Chinmayanand: Court has sent the girl to 14-day judicial custody. A bail application was moved by her lawyer which was rejected by the court as it was not maintainable. If hearing on the bail application is taken up again, it’ll be done at 1 pm. pic.twitter.com/QQt1VKYlrx

