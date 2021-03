Covid-19 In India: एक तो कोरोना का बढ़ता कहर और दूसरी तरफ होली जैसा त्योहार, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा (Mathura) में होली (Holi) का त्योहार भी धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान लोगों की भीड़ ऐसी दिखी कि लगा कोरोना भी डरकर भाग गया हो. मथुरा में होली राधा कृष्ण के प्रेम पर्व के रूप में मनाया जाता है. Also Read - कोरोना वायरस: इस राज्य में जारी रहेगी सख्ती, अब 10 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

होली के अवसर पर मथुरा के बालदेव इलाके में स्थित मंदिर के प्रांगण में मंगलवार को करीब 5000 साल पुरानी परंपरा हुरंगा होली (Kapda Fad Holi) का आयोजन किया गया. इसमें पूरा मंदिर परिसर रंगीन तालाब के रूप में नजर आया. इस दौरान स्थानीय महि‍लाओं, जिन्हें हुरियारिन कहा जाता है, उन्होंने अपने देवरों, जिन्हें हुरियारे कहते हैं उनके कपड़े फाड़े और उनपर जमकर कोड़े बरसाए. इस तरह की अनोखी होली यहीं देखने को मिलती है. इस उत्सव में हर कोई राधे-कृष्‍ण और बलदाऊ के जयकारे लगाता नजर आया. Also Read - रियलिटी शो 'डांस दीवाने' पर कोरोना का साया, टीम के 18 सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित

#WATCH | Devotees played ‘Kapda Fad’ Holi in the premises of Dauji Temple in Baldeo area of Mathura district yesterday. pic.twitter.com/dBznnzn773

