Covid-19 in UP: इस महामारी के समय में ऐसी- ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसको देखकर हर किसी का मन दुखी हो जा रहा है. ऐसी ही एक और तस्वीर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आई है. यहां कोरोना के डर से एक बुजुर्ग शमशान अपनी पत्नी का शव साइकिल से लेकर जा रहा है. बताया जा रहा है कि कोविड से बूढ़ी महिला की मौत हो गई थी और स्थानीय ग्रामीणों ने संक्रमण फैलने के डर से गांव में उसका दाह संस्कार नहीं होने दिया.

अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार के लिए जगह की तलाश में बुजुर्ग व्यक्ति को घंटों साइकिल पर शव लेकर इधर- उधर भटकना पड़ा. तस्वीर में बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा दिखाई दे रहा है जबकि महिला का शरीर साइकिल के साथ सड़क पर पड़ा है. हालांकि इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जौनपुर पुलिस ने मंगलवार को रामघाट पर महिला का अंतिम संस्कार किया.

एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि महिला की हालत सोमवार को बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे उमानाथ सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई और अस्पताल ने उसके शरीर को एम्बुलेंस में वापस भेज दिया.

मृतक का अंतिम संस्कार करने में बुजुर्ग व्यक्ति की मदद के लिए स्थानीय लोग आगे नहीं आए. उन्होंने उसे गांव के श्मशान घाट में अपनी पत्नी का दाह संस्कार नहीं करने की चेतावनी भी दी. हालांकि, जिला प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है कि मृतक कोविड पॉजिटिव थी या नहीं. (IANS)