CM Yogi, COVID-19, UP Govt, Uttar Pradesh, Coronavirus, News: उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने रविवार को को राज्‍य के अधिकारियों से सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल किसी भी COVID-19 रोगी को बिस्तर उपलब्ध होने पर भर्त्ती करने से इनकार न करें. अगर सरकारी अस्‍पताल में बेड उपलब्‍ध नहीं है, तो मरीज को किसी प्राइवेट अस्‍पताल में भेजा जाना चाहिए. Also Read - COVID-19: सुंदर पिचई, सत्‍या नडेला कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद के लिए आए आगे

मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड-19 प्रबंधन की समीक्षा करते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि कोई भी निजी या सरकारी अस्पताल किसी कोविड-19 मरीज को उपचार से इनकार नहीं कर सकता. मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी गरीब आदमी का निजी अस्पताल में उपचार होने पर राज्य सरकार आयुष्मान योजना के तहत इलाज का भुगतान करेगी. Also Read - Covid Vaccine: केजरीवाल सरकार का ऐलान- दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र के हर शख्स को मिलेगी कोरोना की मुफ्त वैक्सीन

उत्‍तर प्रदेश सरकार ने कहा है, अगर मरीज किसी सरकारी अस्‍पताल से रेफर किया गया है और मरीज प्राइवेट अस्‍पताल का खर्च वहन करने मे सक्षम नहीं है, तो यूपी सरकार उसका खर्चा उठाएगी, जो आयुष्‍मान भारत योजना के तहत स्‍वीकृत है. Also Read - Gujarat Lockdown Update: गुजरात में कोरोना के 14 हजार से ज्यादा नए केस; 2 हफ्ते के लॉकडाउन का सुझाव- जानें ताजा अपडेट

If the patient referred by a govt hospital is not able to bear the expenses of the private hospital, UP Govt will bear their treatment cost as per the rates approved under Ayushman Bharat scheme: UP Govt (2/2)

— ANI UP (@ANINewsUP) April 26, 2021