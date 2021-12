Covid 19 Restriction In States/Omicron Varient: देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है. ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. पूरे देश में अबतक कुल 268 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं. लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों के कारण तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में कई राज्यों की सरकारों द्वारा नए साल व क्रिसमस को देखते हुए एहतियाती तौर पर पाबंदिया लगाई जा रही है. वहीं संक्रमण न फैले इस कारण कई तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र में कई तरह की पाबंदियों को फिर से लागू किया जा रहा है.Also Read - Covid 19 Vaccination In Maharashtra: महाराष्ट्र में 1 करोड़ लोगों ने नहीं ली वैक्सीन की दूसरी डोज, जानें सभी जिलों का हाल

उत्तर प्रदेश (Covid 19 Restrictions In UP)

नए साल के अवसर व क्रिसमस के त्योहार के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार (Omicron Varient In UP) ने नोएडा में धारा 144 लागू कर दी है. साथ ही लखनऊ में भी धारा 144 लागू कर दी गई है. यह नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेगी. वहीं गौतमबुद्धनगर में धारा 144 31 दिसंबर तक लागू रहेगी ताकि शांति व्यवस्था व प्रशासनिक नियमों का उचित तरीके से पालन किया जा सके. Also Read - Omicron in India: देश के 16 राज्यों तक पहुंचा ओमिक्रोन, 236 हुई संख्या, महाराष्ट्र-दिल्ली सबसे आगे, ये है ताजा अपडेट

महाराष्ट्र (Covid 19 Restrictions In Maharashtra)

– बृहनमुंबई नगर निगम (BMC) ने आदेश जारी किया है कि शहर में किसी भी तरह के कार्यक्रम के आयोजन जिसमें 200 लोग शामिल होंगे. ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कराने से पूर्व उन्हें बीएमसी से अनुमति लेनी होगी.

– लोकल वॉर्ड के अधिकारी अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगे ताकि कोरोना के नियमों का कार्यक्रमों व प्रोग्राम्स में उचित तरीके से पालन हो रहा है या नहीं पता लगाय जा सके.

– बीएमसी ने कहा है कि यदि मालिक, होटल व्यवसायी यह दावा करते हैं कि उनके कोरोना नियमों के पालन करने व 6-6 फीट की दूरी सुनिश्चित करने के बावजूद भी स्थल पर 200 से अधिक व्यक्तियों के कार्यक्रम को आयोजित करने की क्षमता है तब भी सहायक नगरपालिका की पूर्व लिखित अनुमति लेनी ही होगी.

– इंडोर हॉल्स केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे. वहीं ओपन स्काई वेन्यू केवल 25 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे. Also Read - Delhi Omicron Alert: कोरोना के बढ़ रहे मामले, CM Arvind Kejriwal ने बुलाई समीक्षा बैठक

दिल्ली (Covid 19 Restrictions In Delhi)

– दिल्ली में कोरोना संबंधित प्रतिबंधों को दिल्ली सरकार ने 31 दिसंबर की आधी रात तक बढ़ा दिया है.

– इन प्रतिबंधों में किसी भी तरह का सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतिबंध शामिल है.

– बार, रेस्तरां इत्यादि केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित की जाएंगी.

– सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादि किसी भी तरह के गैदरिंग की मनाही है.

– बैठकों और सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और विवाह के अलावा सभी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने पर बैंक्वेट हॉल पर प्रतिबंध रहेगा.

गुजरात (Covid 19 Restrictions In Gujarat)

गुजरात के 8 मुख्य शहरों में 31 दिसंबर तक ओमिक्रॉन के खतरे (Omicron Varient In Gujrat) को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर, भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ में नाइट कर्फ्यू रात 1 बजे से सुबह के 5 बजे तक लागू रहेगा. आधी रात तक दुकान इत्यादि चालू रहेंगे. वहीं रेस्तरां आधी रात तल 75 फीसदी क्षमता के साथ चालू रहेंगे. वहीं सिनेमाघर 100 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे. जिम 75 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे और गार्डेन और पार्क 10 बजे रात तक खुले रहेंगे.

कर्नाटक (Covid 19 Restrictions In Karnataka)

– कर्नाटक सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के मुताबिक राज्य में 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच किसी भी तरह की पार्टी या बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है.

– नए साल के अवसर पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं. क्लब, रेस्तरां इत्यादि केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे. इस दौरान किसी तरह की डीजे की व्यवस्था नहीं होगी.

– क्लब और रेस्तरां में डिस्क जॉकी यानी डीजे और पार्टी की अनुमति नहीं है.

– साथ ही अपार्टमेंट्स में भी डीजे और पार्टी का आयोजन नहीं किया जा सकेगा. संबंधित विभाग इस बात की पुष्टि करेंगे कि किसी तरह नियमों का उल्लंघन न हो.

– यह पाबंदियां 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच लागू रहेंगे.

– ये पाबंदियां तब लगाई गई हैं जब राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 नए मामले मंगलवार को मिले. अबतक राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 19 मामलों की पुष्टि हो चुकी है.