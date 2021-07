Covid 19 Unlock in Up: कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अब कम होती नजर आ रही है. लेकिन तीसरी लहर को लेकर सभी आशंकित है. लॉकडाउन के कारण केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों की ही अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है. ऐसे में अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अब अनलॉक की शुरुआत कर दी गई है. Also Read - Covid 19 Cases In India: US-ब्राजील के बाद भारत में कोरोना से सबसे अधिक मौतें, यहां देखें आंकड़े

इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमाहॉल, जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने की अनुमति दे दी गई है. दरअसल सिनेमाघरों से संबंधित व्यापारियों के हालात के मद्देनजर राज्य सरकार ने मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी है. बता दें कि जिम व सिनेमाहॉल में कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य है.

यही नहीं राज्य सरकार यूपी के सभी गांवों और कस्बों में हेल्थ एटीएम भी लगाएगी. इसके लिए तकनीशियनों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. बता दें कि कोरोना मैनेजमेंट की बनी 9 सदस्यीय टीम की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है. बता दें कि राज्य में कोरोना के मामले अब नियंत्रण में आ चुके हैं. इस कारण राज्य में अनलॉक हो चुका है. साथ ही धीरे धीरे कर सभी संस्थानों को खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है.