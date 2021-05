Coronavirus in UP: उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में बहुत हद तक सफलता मिल रही है. लॉकडाउन की जगह लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू, टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की आक्रामक रणनीति का नतीजा सिर्फ आंकड़ों में नहीं, जमीन पर भी दिखने लगा है. आंकड़ों के अनुसार, 24 घंटे में संक्रमण के मामले घटकर 3723 रहे. 24 अप्रैल को यह संख्या 38055 के रिकॉर्ड स्तर पर थी. मसलन, 30 दिन में यह करीब 90 फीसद घटी है. Also Read - महामारी के बीच टीकाकरण ऐतिहासिक भूल, वैक्सीन की वजह से रूप बदल रहा कोरोना: नोबेल पुरस्कार विजेता

इसी दौरान कोरोना के संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 10444 रही. सक्रिय केस घटकर 69828 पर आ गए. 30 अप्रैल को ये संख्या 310783 के रिकॉर्ड स्तर पर थे. इस तरह 2 6 दिन में इसमें 78 फीसद की कमी आई है. बीते 24 घंटे में 298808 टेस्ट हुए. रिकवरी रेट में लगातार सुधार है. यह बढ़कर 94.7 फीसद हो गई. कल (24 मई) को यह 94.3 फीसद थी. Also Read - क्या डेड बॉडी में भी सक्रिय रहता है कोरोना वायरस, अस्थियाँ और राख हैं सुरक्षित? हुआ खुलासा

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि गत एक दिन में कुल 2,98,808 सैम्पल की जांच की गई है. प्रदेश में अब तक कुल 4,73,62,430 सैम्पल की जांच की गई है. Also Read - सोनिया गांधी ने रायबरेली में क्यों भेजी तीन ट्रक लकड़ियाँ, जानें वजह

उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 3,957 नए मामले आए हैं तथा 10,441 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं. अब तक 15,88,161 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं. प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 94.7 है. प्रदेश में कोरोना के कुल 69,828 एक्टिव मामले में 42,653 कोविड मरीज होम आइसोलेशन में हैं.

उन्होंने बताया की राज्य में अब तक सर्विलांस टीम के माध्यम से 2,85,804 क्षेत्रों में 6,34,666 टीम दिवस के माध्यम से 3,54,38,614 घरों के 17,04,92,990 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है. प्रदेश में 1,31,80,187 लोगों को पहली खुराक तथा 33,63,047 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है. अब तक कुल 1,65,43,234 खुराक लगाई गई हैं.