Covid-19 Update: नोएडा (Noida) के जनपद गौतमबुद्ध नगर में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण (Covid Infection) के 227 नए मामले सामने आए हैं. जबकि कोरोना (Covid-19) से संक्रमित एक मरीज की मौत हो गयी. नोएडा सेक्टर-39 के कोविड अस्पताल (Covid Hospital) में भर्ती एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई.

जिला निगरानी अधिकारी (District Monitoring Officer) डॉक्टर सुनील दोहरे ने बताया कि एक दिन में कोरोना वायरस के कुल 227 नए मामले सामने आए हैं. उन्होंने बताया कि जिला में 1300 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है.

जिला निगरानी अधिकारी (District Monitoring Officer) डॉक्टर सुनील दोहरे के अनुसार जनपद में अबतक 26000 से ज्यादा मरीजों को ठीक किया जा चुका है. जनपद में अबतक कुल 27,732 कोरोना के मरीज मिले हैं जबकि कुल 94 लोगों की मौत हो चुकी है.

India reports 1,68,912 new #COVID19 cases, 75,086 discharges, & 904 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,35,27,717

Total recoveries: 1,21,56,529

Active cases: 12,01,009

Death toll: 1,70,179

Total vaccination: 10,45,28,565 pic.twitter.com/yMz5ddShPt

— ANI (@ANI) April 12, 2021