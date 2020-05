नई दिल्‍ली: यूपी में कोरोना के कुल पॉजिटिव केसों का आंकड़ा 6,548 हो गया है. उत्‍तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में करोना वायरस संक्रमण के 197 नए मामले सामने आए हैं और राज्‍य में कुल सक्रिय मामले 2680 हैं, वहीं, ठीक हो चुके मामलों की संख्या 3698 है. उत्‍तर प्रदेश में अभी तक 170 मौतें हुई हैं. Also Read - देश में 60,490 कोरोना मरीज ठीक हुए, रिकवरी रेट में सुधार जारी; मृत्यु दर 3.3% से घटकर 2.87% हुई: स्वास्थ्य मंत्रालय

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में मीडियाकर्मियों को यह जानकारी दी है. यूपी के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा कि आइसोलेशन वार्डों में 2816 लोग रखे गए हैं और फैसिलिटी क्वारंटाइन में 9768 लोगों को रखा गया है.

197 new positive cases have been reported in last 24 hours. Number of active cases of #COVID19 rise to 2680 in Uttar Pradesh. 3698 people have been discharged from the disease while 170 deaths have been reported till date: State Principal Health Secretary Amit Mohan Prasad pic.twitter.com/1kHYgjwNZd

— ANI UP (@ANINewsUP) May 26, 2020