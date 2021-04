Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और कानपुर पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में बृहस्पतिवार को कोविड-19 संक्रमण (Covid-19) की एक अहम इंजेक्शन रेमडेसिविर (Remdesivir) को निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचने के आरोप में दो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव समेत तीन दवा तस्करों को गिरफ्तार किया. एसटीएफ के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक आरोपियों के कब्‍जे से इंजेक्शन रेमडेसिविर की 265 शीशियां बरामद की गई हैं. Also Read - Unique Love Story: कभी साथ जीने मरने की खाई थी कसमें, पति ने पत्नी से किया वादा कुछ इस तरह से निभाया

STF और कानपुर पुलिस ने किया ज्वाइंट ऑपरेशन

STF के एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश ने बताया कि सैन्य खुफिया विभाग, लखनऊ से यह जानकारी मिली थी कि कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) लड़ने में बेहद अहम दवा रेमडेसिविर इंजेक्‍शन की स्थानीय बाजारों में लगातार कमी के कारण दवा तस्कर इसे तय किए मूल्य से काफी ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं. उन्होंने कहा कि खुफिया सूचना को पुलिस थानों ने साझा किया और इसके बाद कार्रवाई हुई. अभिसूचना संकलन के दौरान STF, कानपुर इकाई के इंस्पेक्टर लान सिंह को मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि रेमडेसिविर इंजेक्‍शन ऊंचे दामों पर बेचने के लिए बृहस्पतिवार को किदवई नगर चौराहे पर थोक में किसी को देने आने वाले है. इस सूचना के आधार पर बाबूपुरवा पुलिस की मदद से STF टीम ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 265 रेमडेसिविर इंजेक्शन की शीशियां बरामद कीं.

Remdesivir इंजेक्शन 5400 रुपए कीमत

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के न्‍यू बस्ती खाड़ेपुर निवासी मोहन सोनी और कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के सूरजपुर निवासी प्रशांत शुक्‍ला और हरियाणा के यमुनानगर निवासी सचिन कुमार के रूप में हुई. STF के अनुसार मोहन कुमार और प्रशांत शुक्‍ला मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (MR) हैं. कानपुर की डीसीपी साउथ रवीना त्यागी ने बताया कि बरामद इंजेक्‍शन पर बैच नंबर या अन्‍य संबंधित जानकारी अंकित नहीं है. त्यागी के मुताबिक गिरफ्तार लोगों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं. डीसीपी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ बाबूपुरवा थाने में मामला दर्ज किया गया है. STF के अनुसार पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि इंजेक्शन की कीमत 5400 रुपए है जिसकी बाजार में काफी कमी है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में रेमडेसिविर की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath) ने बुधवार को गुजरात से रेमडेसिविर की 25,000 शीशी मंगवाई थी.

Remdesivir के निर्यात पर लगी पाबंदी

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया था कि हर जिले में रेमडेसिविर, आईवरमेक्टिन, पैरासिटामॉल, डॉक्सीसाइक्लिन, एजीथ्रोमाइसिन, विटामिन सी, जिंक टैबलेट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी 3 की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. एक अधिकारी ने बताया कि इस वक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और इसे गंभीर मरीजों को दिया जा रहा है. केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और रेमडेसिविर एक्टिव फार्मास्यूटिक इंग्रीडियेंट्स (Remdesivir Active Pharmaceutical Ingredient) के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है.

