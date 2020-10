Hathras Case: सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को हाथरस गैंगरेप केस को लेकर सुनवाई हुई. सीजेआई ने कहा- हाईकोर्ट को इसे डील करने देें और हम इस अर्थ में पर्यवेक्षण करेंगे कि हम अंतिम पर्यवेक्षक और अपीलीय निकाय हैं.” Also Read - VIDEO: यूपी में SDM, CO के सामने फायरिंग में एक व्‍यक्ति की मौत, अफसरों पर गिरी गाज

इसमें यूपी के पुलिस महानिदेशक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा- कि पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा सीआरपीएफ की तैनाती की जा सकती है, लेकिन कोर्ट को साफ करना चाहिए कि इसका यूपी पुलिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. जबकि सीनियर एडवोकेट इंदिरा जय सिंह ने कहा, हम यूपी सरकार द्वारा दी गई गवाह सुरक्षा से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि मामला उनके खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले पर बहस के लिए स्प्लिट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किया जाना चाहिए.

SG Tushar Mehta tells SC that Hathras victim's family wants SC to supervise and UP government has no problem with that, this is not adversarial.

CJI Bobde tells Mehta, “Let tHC deal with this & we will supervise in the sense we’re the ultimate supervisor and appellate body.” https://t.co/08NbxCjYsF

