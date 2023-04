Video: अतीक अहमद के वकील के घर के पास देशी बम से दिनदहाड़े विस्फोट, पुलिस ने दिया ये अपडेट

प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद (gangster-turned-politician Atiq Ahmad) के वकील दयाशंकर मिश्रा (Dayashankar Mishra) के कटरा इलाके में स्थित मकान के सामने कुछ अराजक तत्वों ने आज मंगलवार दोपहर को बम फेंका (crude bomb), जिससे विस्फोट हुआ और धुआं छ गया . पुलिस ने बताया कि अभी तक घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. पुलिस ने कहा, हर्षित सोनकर नाम के युवक का रौनक, आकाश सिंह और छोटे के साथ पैसे को लेकर कुछ विवाद था और इस कारण सोनकर ने रौनक, आकाश और छोटे का पीछा करते हुए उनपर देसी बम फेंका. संयोगवश बम वकील दयाशंकर मिश्रा के मकान के सामने गिरा. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है.

सहायक पुलिस आयुक्त (शिवकुटी) राजेश कुमार यादव ने बताया कि कर्नलगंज थाना क्षेत्र में अंतर्गत कटरा की गोबर गली में कुछ युवकों ने आपसी रंजिश के चलते बम फेंका था, जिसमें संयोगवश अतीक अहमद के वकील दयाशंकर मिश्रा के मकान के सामने विस्फोट हुआ. उन्होंने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.