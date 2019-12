मुजफ्फरनगर (उप्र): मिड डे मील वितरण में लापरवाही की एक और घटना यूपी के मुजफ्फरनगर में देखने को मिली. मंगलवार को यहां के एक स्कूल में परोसे गए खाने में मरा हुआ चूहा मिला जिसके बाद जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार सिंह ने कहा कि मुस्तफाबाद पंचेंदा गांव के जनता इंटर कॉलेज में आठ छात्र और एक शिक्षक बीमार पड़ गए जिसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया. एक प्लेट में चूहा पाया गया, हालांकि उस वक्त तक किसी ने खाना नहीं खाया था.

Dead mouse found in a midday meal in a govt school in Muzaffarnagar. State Basic Education Minister Satish Dwivedi says ‘According to preliminary inquiry,meals there are supplied by an NGO. We have blacklisted NGO&FIR filed. Further action will be taken post full inquiry pic.twitter.com/chZL37gYJ1

— ANI UP (@ANINewsUP) December 3, 2019