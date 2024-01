Hindi Uttar Pradesh

Deepotsav In The Country After Ram Mandir Pran Pratishtha Thousands Of Lamps Lit In Ayodhya Arti On Saryu Ghat Video

Ram Mandir Pran Pratishtha के बाद देश में 'दीपोत्सव', अयोध्या में हज़ारों दीये जलाए गए; जश्न का माहौल | VIDEO

अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में जश्न का माहौल है.

Ram Mandir Pran Pratishtha: राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है. आज एक बड़े कार्यक्रम में भव्य तरीके से राम मंदिर (Ram Mandir) का उद्घाटन किया गया. इस मौके पर पीएम मोदी मुख्य रूप से मौजूद रहे. पीएम मोदी (PM Modi) ने मंदिर के गर्भ गृह में विशेष पूजा अर्चना की. प्रधानमंत्री मोदी मुख्य यजमान यहां पुहंचे थे. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित भी किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे रामलला टेंट में नहीं अब भव्य मंदिर में रहेंगे. पीएम मोदी ने कहा, ‘हजार साल बाद भी लोग आज की तारीख और आज के इस पल की चर्चा करेंगे. प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अयोध्या जगमगा उठी है. अयोध्या में हज़ारों दीये जलाए गए.

Trending Now

राम मंदिर को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है. ‘प्राण प्रतिष्ठा’ के बाद अयोध्या राम मंदिर को खूबसूरती से रोशन किया गया.

You may like to read

#WATCH | Ayodhya Ram Temple illuminated beautifully after the ‘Pran Pratishtha’ ceremony pic.twitter.com/UrMFdEQUgQ — ANI (@ANI) January 22, 2024

अयोध्या राम मंदिर ‘प्राण प्रतिष्ठा’ के बाद अयोध्या के सरयू घाट पर हजारों दीये रोशन किये गए. न सिर्फ सरयू घाट बल्कि, जश्न मनाने के लिए भक्तों ने अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर में भी दीपक जलाए.

#WATCH | Ayodhya, UP: ‘Deepotsav’ underway at Saryu Ghat after Ram temple ‘Pran Pratishtha’ pic.twitter.com/NtiQEEjbrD — ANI (@ANI) January 22, 2024

राम मंदिर ‘प्राण प्रतिष्ठा’ के बाद अयोध्या के सरयू घाट पर ‘संध्या आरती’ की जा रही है. इसमें काफी संख्या में लोग शामिल हैं.

#WATCH | ‘Sandhya Aarti’ being performed at Saryu Ghat in Ayodhya after Ram temple ‘Pran Pratishtha’. pic.twitter.com/5uAsM3tmya — ANI (@ANI) January 22, 2024

रामलला की ‘प्राण प्रतिष्ठा’ के बाद अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम का चित्रण करने वाला लेजर और लाइट शो भी हुआ.

#WATCH | Saryu ghat illuminated with hundreds of diyas after Ayodhya Ram temple ‘Pran Pratishtha’ pic.twitter.com/caYQx815MF — ANI (@ANI) January 22, 2024

न सिर्फ अयोध्या बल्कि देश के अन्य हिस्सों में लोग दीये जलाकर राम मंदिर उद्घाटन का जश्न मना रहे हैं. कई जगहों पर लोग आतिशबाजी भी कर रहे हैं. लोग पूजा अर्चना भी कर रहे हैं.