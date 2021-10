Delhi CM Arvind Kejriwal to visit Ayodhya for ‘Ram Lalla Darshan’ on October 26: उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) के करीब आते ही कई पार्टियों के नेताओं केअयोध्‍या (Ayodhya visit) जाने का सिलसिला तेज हो गया है. इसी क्रम में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) दिवाली से पहले अयोध्‍या की यात्रा (Ayodhya visit) पर जाएंगे. न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताकि, दिल्‍ली सीएम अरविंद केजरीवाल आगामी 26 अक्टूबर को ‘राम लला दर्शन’ के लिए अयोध्या जाएंगे.Also Read - प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, 'यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा'

Ahead of Diwali, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal to visit Ayodhya, Uttar Pradesh on October 26. (file photo) pic.twitter.com/0jDXFjPOhc — ANI (@ANI) October 23, 2021

बता दें कि इससे पहले बीते दिनों आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह अयोध्‍या पहुंचे और श्रीराम लला के दर्शन करने पहुंचे थे. अब आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल अयोध्‍या पहुंचेंगे और यहां पर राम लला के दर्शन करेंगे.

बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को बीते 19 अक्‍टूबर को उत्‍तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ‘फ्री बिजली की बात जनता के साथ’ अभियान की शुरुआत प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जनपद में भी कर चुके हैं. इस अभियान की शुरुआत आप के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने 10 अक्टूबर को सुल्तानपुर जिले से की थी. आप ने इस मुद्दे पर जनता की राय जानी और 300 यूनिट फ्री बिजली, किसानों को मुफ्त बिजली सहित बकाया बिल माफ करने की अरविंद केजरीवाल की गारंटी वाला कार्ड नागरिकों को दिया था.